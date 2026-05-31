Лукашенко назвал враньем обещания Пашиняна дать Армении бесплатный газ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обманывает граждан, когда обещает им большие выгоды от транзита газа через страну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило БЕЛТА.
Белорусский лидер отметил, что Пашинян рассказывает, как государство обогатится за счет каких-то газопроводов, но в этих обещаниях очень мало конкретики.
«Хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» — обозначил Лукашенко.
Он напомнил, что сейчас Армения покупает у России природный газ беспошлинно и в несколько раз дешевле, чем на рынке Евросоюза.
Ранее Пашинян на встрече с избирателями заявил, что скоро через республику проложат новый транзитный газопровод в рамках проекта «Маршрут Трампа». За это Армения получит бесплатный газ и сможет развивать альтернативную энергетику.