Лукашенко назвал враньем обещания Пашиняна дать Армении бесплатный газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обманывает граждан, когда обещает им большие выгоды от транзита газа через страну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило БЕЛТА .

Белорусский лидер отметил, что Пашинян рассказывает, как государство обогатится за счет каких-то газопроводов, но в этих обещаниях очень мало конкретики.

«Хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» — обозначил Лукашенко.

Он напомнил, что сейчас Армения покупает у России природный газ беспошлинно и в несколько раз дешевле, чем на рынке Евросоюза.

Ранее Пашинян на встрече с избирателями заявил, что скоро через республику проложат новый транзитный газопровод в рамках проекта «Маршрут Трампа». За это Армения получит бесплатный газ и сможет развивать альтернативную энергетику.