В СВР заявили, что ЕС осознает неизбежность кризиса в Армении от выхода из ЕАЭС

В ЕС понимают, что выход Армении из ЕАЭС неминуемо приведет к глубокому экономическому спаду в республике. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.

«По поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза», — заявили в ведомстве.

Потеря доходов от евразийской интеграции лишит армянские власти, ориентирующиеся на Запад, возможности компенсировать потери за счет союзников по ЕАЭС. Европейский союз привлекает Армению, но реальной помощи предложить не может, указали в СВР.

Кроме того, многие европейские страны не заинтересованы в открытии своих внутренних рынков для армянской продукции.

Ранее президенты России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян созвонились по телефону. Лидеры двух стран обсудили проблемы в экономических отношениях.