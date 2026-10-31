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    Президент Польши Навроцкий прорвался в здание суда

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Польши Кароль Навроцкий с трудом смог войти в здание Конституционного суда. Видеозапись с моментом того, как Навроцкий пытается проникнуть в здание, опубликовал в соцсети Х судья Мачей Берек.

    На записи видно, как президент, прибывший к зданию суда, заходит внутрь. Толпу оттесняла его охрана, также им пришлось отодвинуть в сторону женщину, преграждавшую путь главе государства.

    Кризис в Польше разразился из-за назначения на должность судьи Мачея Берека. Навроцкий отказался принимать присягу. Конфликт обострился в пятницу. Толпа митингующих окружила здание суда. Навроцкий прервал заграничную поездку и вернулся в страну.

    Член Государственного трибунала Польши Яцек Майхровский призвал противостоять государственному перевороту, который сейчас происходит в стране.

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