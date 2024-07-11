Президент Литвы Науседа: план Макрона по отправке инструкторов на Украину фактически провалился

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о провале плана французского лидера Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину. Об этом сообщил Bloomberg.

По словам Науседы, идея не получила широкой поддержки. Вероятно, без консенсуса она «повиснет в воздухе», добавил RT.

Глава Литвы также отметил, что члены Евросоюза не видят активных действий со стороны Макрона по решению соответствующей проблемы.

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