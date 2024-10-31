Представители 75 стран обсудят глобальные вызовы для мира на симпозиуме «Создавая будущее»

Международный симпозиум «Создавая будущее», организованный Национальным центром «Россия», пройдет в Москве. Мероприятие посетят представители более чем 75 стран, сообщил « ФедералПресс ».

Участниками встречи станут художники, журналисты, ученые, философы, футурологи, писатели-фантасты и бизнесмены. На симпозиуме соберутся эксперты из РФ, Китая, Индии, Италии, Ирана, ОАЭ, Сербии, Франции, США, Казахстана и других государств.

На конференции будут обсуждать глобальные вызовы для мира. Среди актуальных тем — судьба планеты, влияние технологий на общество, образы человека будущего и влияние людей в развитии цивилизации.