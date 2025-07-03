Расписание пригородных поездов Ленинградского направления МЖД изменят с 11 июля

С 11 по 18 июля 2025 года пассажирам пригородных поездов Ленинградского направления стоит заранее планировать поездки. В связи с ремонтными работами и модернизацией инфраструктуры график движения составов будет скорректирован.

На участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково, а также на маршрутах Москва — Зеленоград-Крюково — Москва часть электричек отменят. Интервалы движения поездов 12 и 13 июля увеличатся до 30 минут, что может привести к повышенной нагрузке на оставшиеся соствы.

Также изменения затронут направление Москва — Тверь — Москва. Некоторые поезда не будут курсировать на всем протяжении маршрута, часть электричек проследуют по укороченной схеме, а отдельные составы отправятся по измененному расписанию.

Полностью отменят пригородные поезда № 6791 и 6792, которые курсируют между Тверью и Лихославлем.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять изменения на информационных стендах станций, на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».