Экологи Подмосковья напомнили об альтернативах пластиковым пакетам

Международный день отказа от пластиковых пакетов отмечается 3 июля. В честь него экологические организации Подмосковья напомнили жителям об альтернативах одноразовым сумкам. Об этом рассказали в министерстве по содержанию территорий региона.

Отказ одного города от пакета для продуктов предотвратит попадание нескольких миллионов отходов на КПО. Из-за этого экологи призывают граждан пользоваться многоразовыми шоперами, специальными сетками и рюкзаками.

В министерстве по содержанию территорий МО отметили, что в регионе работает более 10 предприятий, перерабатывающих пластмассу. Для раздельного сбора мусора оборудованы контейнеры во дворах, специальные экопункты, действуют проекты «Мегабак» и «Экомобиль».