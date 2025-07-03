Экологи Подмосковья напомнили об альтернативах пластиковым пакетам

Международный день отказа от пластиковых пакетов отмечается 3 июля. В честь него экологические организации Подмосковья напомнили жителям об альтернативах одноразовым сумкам. Об этом рассказали в министерстве по содержанию территорий региона.
Отказ одного города от пакета для продуктов предотвратит попадание нескольких миллионов отходов на КПО. Из-за этого экологи призывают граждан пользоваться многоразовыми шоперами, специальными сетками и рюкзаками.
В министерстве по содержанию территорий МО отметили, что в регионе работает более 10 предприятий, перерабатывающих пластмассу. Для раздельного сбора мусора оборудованы контейнеры во дворах, специальные экопункты, действуют проекты «Мегабак» и «Экомобиль».
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