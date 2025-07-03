Производство устройств электрозащиты запустят в Подольске

Отечественная компания «Инно-Инжиниринг» будет выпускать современные устройства электрозащиты под брендом innel в Подольске. Здесь планируют производить оборудование для обеспечения электробезопасности жилых, коммерческих и промышленных объектов — от простых реле контроля напряжения до бесшовных систем мониторинга электросети.
Сейчас идет активная установка и наладка оборудования. Объем вложенных инвестиций составил 100 миллионов рублей, в ближайшие три года компания планирует вложить в развитие еще 400 миллионов.
С первых месяцев работы завод будет выпускать до 10 тысяч изделий в месяц, а при увеличении штата объем вырастет в три раза. «Инно-Инжиниринг» выбрал научно-технический подход. Инженеры и производственный персонал будут оперативно внедрять инновации и быстро запускать серийные решения.
Свыше 300 врачей построили дома в Подмосковье по льготной программе
Сборная Подмосковья одержала победу на молодежной спартакиаде по регби
Путин заявил о рывке России в области развития беспилотников
Подмосковные строители восстановили жилой дом в центральном районе Мариуполя
Новая экспозиция открылась в музее СВО в Ленинском округе
Вручение аттестатов прошло в лицее № 7 в Солнечногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте