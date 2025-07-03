Автоинспекторы в Воскресенске напомнили детям правила безопасности на дороге

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками администрации городского округа Воскресенск и представителями местного дома культуры организовали познавательное мероприятие для детей в оздоровительном лагере «Дубравушка». В интерактивной программе, включающей игры и викторины на тему Правил дорожного движения приняли участие около 100 ребят.

В летний период Госавтоинспекция Воскресенска активно проводит профилактические акции в детских лагерях, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Инспектор напомнила детям основные правила поведения на дороге как пешеходов и велосипедистов, объяснила, где безопасно кататься, как правильно переходить улицу, а также подчеркнула важность использования защитной экипировки и световозвращающих элементов.

Дети с интересом участвовали в мероприятии, задавали вопросы и активно включались в игровые задания, что помогло закрепить полученные знания в увлекательной форме.