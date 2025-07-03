Капитальный ремонт хирургического корпуса начался в Наро-Фоминске

В стенах Наро-Фоминской городской больницы прошла рабочая встреча ключевых участников предстоящего капитального ремонта, который станет важным этапом в масштабном преобразовании медицинского учреждения. Цель проекта — создать современный медицинский центр и выполнить работы быстрее запланированного срока.

Заместитель главы округа по строительству Евгений Мелентьев провел представителей Минздрава Московской области, подрядчиков и проектировщиков по всем помещениям корпуса — от подвала до чердака. Участники осмотрели проблемные зоны, требующие особого внимания, и обсудили пути сокращения сроков работ без ущерба качеству.

«Мы договорились искать все возможные пути оптимизации работ. Глава округа Роман Шамнэ поставил перед нами задачу: если существует возможность сдать обновленную больницу раньше контрактных сроков, мы обязаны это сделать», — отметил Евгений Мелентьев.

Главный врач больницы Сергей Сидоренко рассказал о том, каким должен стать обновленный корпус: с продуманными пространствами для сложного оборудования и удобными зонами для врачей и пациентов. Эти требования лягут в основу проектных решений.