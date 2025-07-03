Современный кабинет врача общей практики открыли в Ногинске

Врач общей практики и медицинская сестра теперь будут принимать пациентов в специальном кабинете в подразделении Ногинской центральной больницы. Помещение откроют благодаря реализации масштабной программы.

Учреждение будет обслуживать около 2000 жителей, предлагая не только консультации, но и важные диагностические процедуры, такие как электрокардиографию, а также диспансеризацию.

Открытие кабинета — часть масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области. Власти региона делают ставку на развитие амбулаторной сети, чтобы медицинская помощь стала ближе к людям.

«Этот проект — еще один шаг к повышению качества и доступности здравоохранения. Когда медицинская помощь находится в шаговой доступности, это не только упрощает жизнь пациентам, но и позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, а значит — эффективнее их лечить», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Кабинет расположен по адресу: город Ногинск, улица Юбилейная, дом № 4б, помещение 9Н. Записаться на прием можно через портал государственных услуг Московской области или по единому номеру 122.

Этот проект — лишь часть большой работы по обновлению системы здравоохранения Подмосковья. В ближайшие годы в регионе планируется открытие новых медицинских центров, внедрение телемедицинских сервисов и оснащение поликлиник современным оборудованием.