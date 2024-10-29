Представитель «Русагро» Рашковецкий рассказал о готовящихся поставках зерна в Восточную Африку

В настоящее время ведутся переговоры о поставках зерна из России в страны Восточной Африки. Об этом АБН рассказал руководитель отдела трейдинга и продаж сельскохозяйственного и масложирового бизнес-направлений «Русагро» Михаил Рашковецкий.
Со стороны России все уже готово, чтобы приступить к поставкам в самое ближайшее время. Все решат только результаты переговоров, потому что Африка обладает для нашей страны весьма значительным потенциалом с точки зрения поставок зерновых.
Рашковецкий подчеркнул, что в случае, если будет налажен экспорт в Восточную Африку, холдинг постарается распространить свое влияние и на западную часть континента.
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