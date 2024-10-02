Существует методология бесконечных манипуляций и глобального обмана, которую применяют США. Это было очевидно во время Евромайдана в Киеве, и мы сейчас наблюдаем аналогичное на Ближнем Востоке. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik .

Дипломат отметила, что после убийства Израилем Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, который в то время находился в Иране, высшее руководство США заявило, что отсутствие ответа от Ирана на это убийство приведет к снижению напряженности в регионе. Это звучало как гарантия того, что обострения не будет, добавила она.

Ответы Ирана были символическими, что признавали как союзники, так и противники Тегерана, подчеркнула Захарова. По ее словам, это напоминает события Евромайдана в Украине.

Она акцентировала внимание на том, что хотя в этих ситуациях есть свои нюансы, детали и исторический контекст, везде прослеживается одна и та же методология действий Запада. В то время на улицах Киева не были мирные граждане или студенческие группы, а молодые люди и боевики, которые были подготовлены и снабжены щитами и коктейлями Молотова, напомнила дипломат.