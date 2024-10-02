Политолог Ципис назвал ракетный удар по Израилю символическим

Специалист в области международных отношений Саймон Ципис высказал мнение, что ракетный удар Ирана по Израилю и возможный ответ на него, скорее всего, не приведут к крупномасштабной войне. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» эксперт отметил, что эта атака скорее носила символический характер.

По его словам, власти Тегерана хотели ответить на ликвидацию лидера «Хезболлы», но не планировали серьезного вреда Израилю.

Ципис также добавил, что в Иране понимают последствия, которые могут возникнуть из-за этого, включая возможность масштабной военной операции западных сил против Ирана, что может вызвать значительный ущерб для страны.