Политолог Светов: Байден своими высказываниями может навредить избирательной кампании Харрис

В США опасаются, что президент Джо Байден может навредить избирательной кампании Камалы Харрис своими высказываниями. По этой причине ему выдвинули запреты приближаться к толпам людей, рассказал политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой».

По мнению специалиста, Байден обижен на вице-президента Харрис и свое ближайшее окружение. Завершение президентской карьеры он видел другим, Байден хотел войти в историю США.

Эта обида способна привести к неожиданным шагам. Так, президент может непроизвольно что-то сказать о Камале Харрис или о положении в стране, отметил Светов.

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