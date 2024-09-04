Политолог Светов: Байден своими высказываниями может навредить избирательной кампании Харрис

В США опасаются, что президент Джо Байден может навредить избирательной кампании Камалы Харрис своими высказываниями. По этой причине ему выдвинули запреты приближаться к толпам людей, рассказал политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой».

По мнению специалиста, Байден обижен на вице-президента Харрис и свое ближайшее окружение. Завершение президентской карьеры он видел другим, Байден хотел войти в историю США.

Эта обида способна привести к неожиданным шагам. Так, президент может непроизвольно что-то сказать о Камале Харрис или о положении в стране, отметил Светов.