Политолог Рар: глава ЕК фон дер Ляйен хочет показать себя «жрицей» прогрессивных ценностей

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давно захватила всю власть в организации. С помощью тем феминизма и гендерного неравенства она пытается добиться расположения либеральных СМИ и Европарламента. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с сайтом «Взгляд».

По его словам, данные вопросы соответствуют духу культуры wokeness (повышенное внимание к проблемам социальной несправедливости). Никто не может разъяснить суть идеологии, однако либеральные элиты союза идут по ее курсу, заявил эксперт.

Фон дер Ляйен, считает политолог, хочет показать себя «жрицей» прогрессивных ценностей. Однако не все страны Европы готовы идти на поводу у феминистской политики, отметил Рар.

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