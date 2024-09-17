Политолог Мезюхо высказал мнение, что Каллас продолжит антироссийский курс на посту главы дипломатии ЕС

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру бывшего эстонского премьер-министра Каю Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза.

На взгляд собеседника издания, Каллас на своей новой должности будет и дальше проводить антироссийский курс.

«Урсула фон дер Ляйен делает все возможное для того, чтобы ярких политиков Европы было как можно меньше в новом составе ЕК», — сказал Мезюхо.

Рядом с Урсулой фон дер Ляйен могут быть только «политические посредственности», добавил политолог.