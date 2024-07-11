Политолог Мезюхо: при Зеленском Украина оказалась в самом большом подчинении перед США
Служба внешней разведки России обнародовала данные о поисках американцами замены Владимиру Зеленскому. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.
По его словам, США всегда имели шорт-лист потенциальных претендентов на пост президента Украины.
«Так было и во времена президентства Петра Порошенко и Виктора Ющенко. Все главы Украины были на коротком поводке у Вашингтона», — высказался эксперт.
Он также отметил, что именно при Зеленском страна оказалась в самом большом подчиненном состоянии перед Соединенным Штатами за весь период провозглашенной независимости.
Шпиль знаменитого Руанского собора загорелся во Франции
Площадь пожара в Крыму увеличилась до 15 гектаров
Стреляли и брызгали перцовкой. Появились подробности массовой драки в Челябинске
Фейк: украинские дроны долетели до Чечни
Центробанк назвал шесть признаков мошеннических операций
Певец Шарлот принес извинения патриарху Кириллу и всем верующим
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте