Политолог Мезюхо: при Зеленском Украина оказалась в самом большом подчинении перед США

Служба внешней разведки России обнародовала данные о поисках американцами замены Владимиру Зеленскому. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

По его словам, США всегда имели шорт-лист потенциальных претендентов на пост президента Украины.

«Так было и во времена президентства Петра Порошенко и Виктора Ющенко. Все главы Украины были на коротком поводке у Вашингтона», — высказался эксперт.

Он также отметил, что именно при Зеленском страна оказалась в самом большом подчиненном состоянии перед Соединенным Штатами за весь период провозглашенной независимости.

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