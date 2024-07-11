По его словам, США всегда имели шорт-лист потенциальных претендентов на пост президента Украины.

«Так было и во времена президентства Петра Порошенко и Виктора Ющенко. Все главы Украины были на коротком поводке у Вашингтона», — высказался эксперт.

Он также отметил, что именно при Зеленском страна оказалась в самом большом подчиненном состоянии перед Соединенным Штатами за весь период провозглашенной независимости.