Политолог Фельдман: USAID не прекратит свое существование, но поменяет риторику
Американское Агентство по международному развитию (USAID), вероятнее всего, не прекратит свою деятельность, однако значительно изменит повестку. Об этом заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в разговоре с RT.
По мнению специалиста, при действующем президенте Дональде Трампе в Агентстве произойдут большие кадровые чистки. Организацию ожидает разворот на 180 градусов в плане транслируемой идеологии.
«Если в эпоху правления демократов Агентство продвигало леволиберальную, глобалистскую повестку, то теперь оно будет насаждать правоконсервативные идеи», — считает политолог.
На этом фоне ряд иностранных некоммерческих организаций, существующих благодаря американским грантам, изменят свою риторику, заключил Фельдман.