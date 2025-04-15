Политолог Константин Блохин в беседе с телеканалом ОТР прокомментировал недавнее заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus только после одобрения партнеров по НАТО.

Блохин подчеркнул, что немецкая политика переживает внутреннюю борьбу между двумя силами: сторонниками укрепления национального суверенитета и противниками отправки оружия на территорию Украины, и приверженцами глобальной интеграции и поддержки прозападного курса.

Политолог отметил, что реальные изменения произойдут только в случае однозначной победы российских войск. Он призывает не надеяться на доброжелательность западных политиков и рассчитывать только на собственные силы.