Политолог Константин Блохин в беседе с телеканалом ОТР прокомментировал недавнее заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus только после одобрения партнеров по НАТО.
Блохин подчеркнул, что немецкая политика переживает внутреннюю борьбу между двумя силами: сторонниками укрепления национального суверенитета и противниками отправки оружия на территорию Украины, и приверженцами глобальной интеграции и поддержки прозападного курса.
Политолог отметил, что реальные изменения произойдут только в случае однозначной победы российских войск. Он призывает не надеяться на доброжелательность западных политиков и рассчитывать только на собственные силы.
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