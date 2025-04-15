Блохин подчеркнул, что 100-дневный рубеж недостаточен для оценки реальных результатов деятельности главы государства, указав, что объективные экономические эффекты проявляются только спустя пару лет.

Тем не менее, за этот период Трамп обозначил основные направления будущей политики. Примером успешной риторики, принесшей конкретные плоды, политолог называет давление на Иран, подтолкнувшее страну к началу переговоров, а также аналогичные шаги в отношении Панамы, вынудившей отказаться от совместных проектов с Китаем. Несмотря на критику популизма Трампа, его стратегия приносит конкретные выгоды и успехи.

Наконец, Блохин обратил внимание на реакцию фондового рынка на избрание Трампа: индексы взлетели вверх, что свидетельствовало о доверии инвесторов к новому президенту. В то же время близкие соратники Трампа, такие как Илон Маск, испытали финансовые сложности из-за решений администрации.