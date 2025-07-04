Трамп рассказал об общении с Меланией перед сном

Президент США Дональд Трамп поделился пикантной подробностью о супруге Мелании на митинге в Айове. Глава Белого дома рассказал, как зовет жену в постели, сообщило Daily Mail.

Трамп заявил, что любит называть Меланию первой леди. По словам американского лидера, таким образом он каждый вечер напоминает себе о своем высоком посте.

«Я говорю: „Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая“, потому что это напоминает мне, что я президент», — сказал он.

Ранее Трамп рассказал, как президент России Владимир Путин похвалил первую леди США Меланию. Он отметил, что жена Трампа пользуется в мире большим уважением.

Стилист Владислав Лисовец заявил, что Мелания полностью соответствует своему супругу. Ее наряды всегда выглядят элегантно и сдержанно.