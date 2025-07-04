Над Россией за три часа сбили 42 беспилотника

Российские военные уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ над семью регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО с 20:00 до 23:00 по московскому времени перехватили шесть дронов над территорией Брянской области.

Больше всего БПЛА обнаружили и ликвидировали над Белгородской областью — 28. Три беспилотника сбили в Курской области и два — в Орловской.

Над территориями Смоленской, Воронежской и Тверской областей уничтожили по одному БПЛА.

Днем 4 июля дежурные средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников, запущенных с территории Украины. Из них 11 обнаружили над Брянской областью.