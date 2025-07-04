Ветеринары из Подмосковья приняли участие в международных учениях

Госветслужба и специалисты Минсельхозпрода Подмосковья приняли участие в международных учениях по локализации опасных заболеваний животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Мероприятие прошло в Вологодском округе и собрало профессионалов из 17 регионов России, а также делегации Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Главная цель учений — тренировка различных сценариев для борьбы с особо опасными болезнями у животных. Врачи старались найти методы их контроля, чтобы предотвратить распространение, и быстро ликвидировать очаги. На занятиях специалисты обменивались опытом и совершенствовали навыки оперирования.

Также ветеринары приняли участие в совещании. На нем обсудили текущую эпизоотическую ситуацию в России и отдельных регионах. Помимо этого, затронули внедрение информационных систем при лечении животных, поскольку цифровизация отрасли может помочь ускорить обмен данными между службами.

Представитель Департамента животноводства и племенного дела Российской Федерации сообщил о развитии российской селекции и улучшении способов выращивания животных, а также производстве продуктов животноводства. Ученый из Всероссийского научно-исследовательского института здоровья животных рассказал о мерах обеспечения биологической безопасности на фермах.

Минсельхозпрод Московской области подчеркнул важность такого общения между госветслужбами стран. Объединение усилий позволяет быстро реагировать на возможные угрозы и стоять на страже здоровья животных.