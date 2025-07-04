Семь машин сгорели после ДТП на трассе под Ельцом

Семь машин загорелись на платной трассе М-4 «Дон» под Ельцом, пострадал один человек. Видео пожара на дороге оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах виден огонь и поднимающийся над ним огромный черный столб дыма. Пожар снял на камеру один из водителей.

В региональном МЧС сообщили, что автомобили загорелись в результате массовой аварии, когда гражданский грузовик столкнулся с автомобилем «Ахмат» и пятью автомобилями «УАЗ».

По предварительной информации, пострадал один человек. Обошлось без погибших.

По данным Telegram-канала Shot, возгорание началось на 399-м километре платного участка трассы. Сейчас движение в районе аварии затруднено.

Ранее в Советске водитель Audi Q8 сбил полицейского и сбежал с места аварии. Подозреваемого уже задержали.