В Турции ответили на сообщения о закупке БПЛА для Украины

Власти Турции не стали комментировать информацию о закупке БПЛА Украине

Турецкая сторона не будет комментировать сообщения о присоединении к «коалиции дронов» для закупок беспилотников для Украины. Об этом РИА «Новости» заявили в администрации президента республики.

Там отметили, что власти Турции неоднократно выражали свою позицию по урегулированию украинского конфликта.

«Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта», — отметили в сообщении.

Кроме того, журналистов попросили обратиться за комментариями в соответствующие ведомства.

Ранее Минобороны Латвии заявило, что Бельгия и Турция присоединятся к так называемой «коалиции дронов», в которую входят закупающие беспилотники для ВСУ страны. Ею руководят Великобритания и Латвия.

Ранее турецкий дипломатический источник выразил готовность страны к третьему раунду переговоров между Россией и Украиной.