Росгвардейцы задержали рецидивиста, совершившего серию краж в Подмосковье

Сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии задержали 34-летнего жителя Сергиева Посада. Его подозревают в хищении товаров в сетевых магазинах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина заходил в торговые точки с большим пакетом и складывал в него понравившиеся продукты и вещи. Например, в гипермаркете ему приглянулись две упаковки красной рыбы и палка колбасы. Из другого универмага таким образом он вынес две бутылки коньяка. В магазине одежды предприимчивый посетитель отправил в свой пакет джинсы.
Кражи зафиксировали по камерам наблюдения. Скрыться с неоплаченными покупками мужчина не смог — на выходе его встретили правоохранители. Их вызвали сотрудники по тревожной кнопке.
Как выяснилось, злоумышленник ранее был судим. Его обвиняли в причинении вреда здоровью, угрозе убийством и распространении запрещенных веществ.
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