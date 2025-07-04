Росгвардейцы задержали рецидивиста, совершившего серию краж в Подмосковье

Сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии задержали 34-летнего жителя Сергиева Посада. Его подозревают в хищении товаров в сетевых магазинах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина заходил в торговые точки с большим пакетом и складывал в него понравившиеся продукты и вещи. Например, в гипермаркете ему приглянулись две упаковки красной рыбы и палка колбасы. Из другого универмага таким образом он вынес две бутылки коньяка. В магазине одежды предприимчивый посетитель отправил в свой пакет джинсы.

Кражи зафиксировали по камерам наблюдения. Скрыться с неоплаченными покупками мужчина не смог — на выходе его встретили правоохранители. Их вызвали сотрудники по тревожной кнопке.

Как выяснилось, злоумышленник ранее был судим. Его обвиняли в причинении вреда здоровью, угрозе убийством и распространении запрещенных веществ.