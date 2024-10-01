Политолог Баширов назвал ситуацию на Ближнем Востоке «на грани»

Политолог Марат Баширов в беседе с радио Sputnik прокомментировал обострение обстановки на Ближнем Востоке. Он считает, что регион находится «на грани».

«Там еще Турция заявила, что давайте примем решение без единого согласия Совбеза ООН о том, что надо применять военную силу против Израиля», — сообщил политолог.

Он объяснил это заявление тем, что турецкие власти намерены отправить так называемые экспедиционные корпуса для защиты Ливана.