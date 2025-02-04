Политолог Асафонов: эстонцы столкнутся с обременением после выхода из БРЭЛЛ

Власти Эстонии сообщили о возможном отключении электроснабжения на фоне выхода государств из БРЭЛЛ. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал политолог Александр Асафонов.

Эксперт расценил принятое решение как неоптимальное. По его словам, в результате таких мер пострадают местные жители, ведь ожидается увеличение стоимости электроэнергии.

«Конечно, это обременение ляжет на плечи простых эстонцев, но здесь политический смысл бежит впереди рационального», — заявил специалист.

По его словам, эстонцы способны продержаться и найти варианты частичного решения проблемы. Однако о полноценном преодолении трудностей речь не идет.