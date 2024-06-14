Пистолет заклинил. Наемный убийца не выполнил заказ и сбежал

В Британии киллер сбежал после невыполненного задания из-за заклинившего оружия

Фото: Freepik

Американский киллер провалила задание заказчиков и пустилась в бега. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эйми Бетро прибыла в Великобританию в августе 2019 года и, чтобы не привлекать к себе внимания, изображала из себя обычную туристку.

Она делала вид, что находится на отдыхе, публиковала в соцсетях фото и видео своих путешествий.

Когда она выследила одну из своих жертв и попыталась произвести выстрел из пистолета, он заклинил. После этого наемная убийца вернулась в Соединенные Штаты, так и не выполнив задание.

Заказчиков преступления, в отличие от его исполнительницы, арестовали правоохранительные органы.

В 2019 году наемного убийцу Марка Феллоуза, также известного в Манчестере как Iceman, приговорили к пожизненному заключению за ликвидацию двух криминальных авторитетов.

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