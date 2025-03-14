Партнер Capital Lab Шатов спрогнозировал снижение цен на нефть к концу года

Партнер Capital Lab Евгений Шатов выразил мнение, что стоимость нефти может опуститься до уровня 65–70 долларов (около шести тысяч рублей) за баррель к концу 2025 года в связи с постепенным снятием ограничений на добычу странами-участницами ОПЕК+. Об этом сообщили «Известия».
По мнению эксперта, в первой половине 2025 года рынок нефти останется стабильным благодаря отсрочке увеличения объемов добычи ОПЕК+ с января на апрель. Однако снятие этих ограничений может привести к снижению цен до конца года.
Средняя цена на нефть марки Brent в феврале текущего года составила 75 долларов (6,4 тысячи рублей) за баррель, что на четыре доллара (344 рубля) ниже январского показателя и на восемь долларов (689 рублей) меньше, чем в феврале прошлого года, добавил Шатов.
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