Парк дружбы, символизирующий сотрудничество между Россией и Киргизией, появится в Джалал-Абаде | 360°

Мир 16 мая 2024, 17:19 Парк дружбы, символизирующий сотрудничество между Россией и Киргизией, появится в Джалал-Абаде

Читать 360 в

В городе Джалал-Абад появится Парк дружбы России и Киргизии площадью восемь гектаров. Об этом сообщил портал «Государственные новости».

Заложение капсулы под строительство парка состоялось еще в 2023 году в рамках конференции «Новые горизонты промышленной кооперации России и Киргизии». В парке оборудуют площадки для баскетбола и мини-футбола, роллердром и велодорожки. Кроме того, в нем буду проводить различные массовые мероприятия.

Реклама

Проект станет не только местом притяжения местных жителей и туристов, но и символом глубоких межгосударственных связей.