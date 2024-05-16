Парк дружбы, символизирующий сотрудничество между Россией и Киргизией, появится в Джалал-Абаде | 360°

16 мая 2024, 17:19
Парк дружбы, символизирующий сотрудничество между Россией и Киргизией, появится в Джалал-Абаде
В городе Джалал-Абад появится Парк дружбы России и Киргизии площадью восемь гектаров. Об этом сообщил портал «Государственные новости».
Заложение капсулы под строительство парка состоялось еще в 2023 году в рамках конференции «Новые горизонты промышленной кооперации России и Киргизии». В парке оборудуют площадки для баскетбола и мини-футбола, роллердром и велодорожки. Кроме того, в нем буду проводить различные массовые мероприятия.
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Проект станет не только местом притяжения местных жителей и туристов, но и символом глубоких межгосударственных связей.
Киргизия
Строительство
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