Скончалась принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг

Ей было 94 года. Флаги на балконе дворца приспустили. Так же будет и в день похорон Астрид.

По словам короля Норвегии Хокона VIII, смерть принцессы — большая потеря для членов семьи.

«Мы многому научились у нее, она не боялась высказывать свое мнение. Ее смерть — большая потеря для нас. Нам будет ее не хватать», — заключил монарх.

Астрид скончалась ровно через две недели после смерти короля Харальда V. Его преемником стал Хокон VIII.

Чем запомнился умерший в 89 лет монарх и что ждет Норвегию после него — в материале 360.ru.