Карл III после смерти Дианы заявил ее брату, что о ней «скоро забудут»

Карл III после смерти принцессы Дианы в 1997 году будто бы заявил ее брату Чарльзу, что о ней «скоро забудут». Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на мемуары графа Спенсера.

Автор статьи отметил, что тогда принц Чарльз выплеснул накопившееся презрение к Диане и свое негодование от того, что весь мир был потрясен ее кончиной.

Речь идет о разговоре по телефону, который состоялся при организации похорон в 1997 году. Спенсер возражал, чтобы сыновья Дианы — принцы Уильям и Гарри — при всех шли за гробом матери. По его мнению, мать не желала бы этого.

Букингемский дворец не прокомментировал мемуары, но представитель короля сообщил, что Спенсер сгущает краски.

«Его Величество понимает, что боль братской утраты может затуманивать разум, влиять на суждения и окрашивать память так, как другие не осознают», — процитировал его Sky News.

Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году из-за нетрезвого водителя, однако поклонники винят СМИ, спецслужбы и даже королевскую семью.