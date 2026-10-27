Герцогиня со скелетами в шкафу. Почему Меган Маркл молчала о тайне отца 8 лет?

Зарубежные СМИ который день не замолкают — отца герцогини Сассекской, супруги принца Гарри Меган — Томаса Маркла-старшего заподозрили в хранении порноматериалов с участием несовершеннолетних. Громкие заголовки сменяются, а домыслы, взаимные обвинения и пояснения тут и там всплывают в медиа. Что произошло на самом деле, что об этом говорит Меган Маркл, принц Гарри и британская королевская семья — в материале 360.ru.

Коробки и компьютер с компроматом В пятницу, 23 октября, таблоид The Sun опубликовал сообщение сына 82-летнего Томаса Маркла — старшего — 60-летнего Томаса Маркла — младшего. Он заявил, что обнаружил четыре больших коробки с «сотнями, если не тысячами» изображений детского сексуального насилия, которые находились в доме Маркла-старшего на Филиппинах. Кроме того, в телефоне мужчины он обнаружил 15-минутное видео с обнаженными девочками 10-11 лет. Сын известил об этой находке местную полицию и следователей ФБР в США. «Когда я обнаружил эти материалы, я был в ужасе, и у меня не было другого выбора, кроме как заявить на своего отца. Я поддерживал его, заботился о нем и помогал ему на протяжении многих лет, но теперь этому придет конец. Я больше никогда не буду разговаривать со своим отцом, если только меня не вызовут для дачи показаний против него», — сказал Томас Маркл — младший.

Интересно По законодательству американские граждане имеют право не доносить о преступлениях членов своей семьи. Однако Маркл-младший сообщил, что не представлял, как бы мог молчать, кроме того, он побоялся, что его привлекут за сокрытие.

В декабре 2025 года 82-летнего Маркла госпитализировали и ампутировали ногу, после того как ему резко стало плохо в доме на Филиппинах, где он жил с 2024 года. В мае мужчине пришлось покинуть страну и вернуться в США. Его сын прибыл на Филиппины, чтобы разобрать вещи отца, в том числе найти его телефон по просьбе подруги 82-летнего мужчины, филиппинки. В нем он и обнаружил шокирующие кадры. На одном из фото был интерьер с ноутбуком, который напоминал компьютер отца и его дом в Мексике.

Произошло это в июле 2026 года, и Томас Маркл — младший заявил на своего отца в полицию в этом же месяце. Когда никакого ответа не последовало, он решил проверить остальные вещи и разыскал еще больше компромата: материалы были на девяти мобильных телефонах, трех жестких дисках и в распечатанном виде. Маркл-младший попросил хакера взломать технику, после чего нашел внутри еще более шокирующие фото и видео. На одном из кадров был мужчина, который напомнил отца герцогини Сассекской, в компании несовершеннолетней девочки. Лишь в октябре он решил предать дело огласке. До этого Томас-младший публично защищал отца вместе со своей сестрой Самантой. Они — дети Маркла-старшего от первого брака, а Меган — ребенок от второго. Дело находится на стадии расследования в филиппинской полиции.

Фото: РИА «Новости»

Как отреагировала на новость Меган и семья Марклов Когда новость появилась, неназванный анонимный источник из окружения герцогини Сассекской заявил следующее: «Теперь, возможно, люди наконец поймут, почему она не общалась со своим отцом с 2018 года».

Интересно Меган Маркл действительно не общается с отцом как минимум с мая 2018 года — на свадьбе с британским принцем Томаса не было. Тогда обе стороны утверждали, что поругались, потому что отец злоупотреблял общением с прессой накануне торжества.

Саманта Маркл опровергла сведения, которые дал ее брат, и заявила, что коробки прибыли на Филиппины из дома ее брата в Мексике, а последние два года отец не имел доступа к этим компьютерам, так как проживал в США и за это время кто-то мог подбросить компромат. По ее словам, сын мог оклеветать отца, потому что тот перестал давать ему деньги. После этого Меган Маркл сделала официальное заявление. В нем она заявила, что в 2018 году в столичную полицию Лондона и Королевскую службу охраны пришло письмо. В нем содержались «тревожные и вызывающие беспокойство обвинения в адрес моего отца» — содержание донесли и до герцогини и заверили ее, что дело расследуется. «Надеюсь, теперь станет понятно, что, несмотря на искажения, допускавшиеся некоторыми СМИ на протяжении этих лет, мое решение дистанцироваться от отца и не позволять ему общаться с нашими детьми было принято по одной-единственной причине — чтобы защитить их», — отметила Меган.

Она подчеркнула, что доверилась властям и надеется, что справедливость восторжествует. На вопрос о том, почему она столько лет молчала, она заявила, что не говорить об этом публично ей посоветовали юристы. Отец герцогини тоже дал комментарий по поводу подозрений на его счет. Он утверждал, что пользовался интимными услугами азиатских девушек, но все они были старше 18 лет. «Мне нравятся азиатские женщины, но это не преступление. У меня никогда не было сексуальных отношений ни с кем моложе 18 лет», — подчеркнул мужчина в разговоре с Daily Mail. Он дал двухчасовое интервью изданию Mail of Sunday, где заявил, что готов охотно общаться со следствием и дать показания на детекторе лжи, чтобы поскорее обелить свое имя. Книги, которые назвали порнографическими, по его словам, были изданиями, посвященными истории Голливуда и фотографии, а все изображения на компьютерах ему подбросили. Маркл подтвердил, что Меган действительно не общается с ним и что она запретила видеться с его внуками — Лилибет и Арчи.

Фото: Меган Маркл / РИА «Новости»

Другие детали и несостыковки — почему молчала Меган? После официального заявления Меган в дело вступила полиция Лондона, которую она упомянула. Полисмены заявили, что письмо на их адрес о возможном преступлении действительно поступало, только не в 2018 году, а в январе 2019-го. «Вспоминая события более чем семилетней давности, без записей в дневнике или других современных документов, понятно, что она могла ошибиться на несколько месяцев», — уточнила источник в ответ на заявление лондонской полиции. Позднее СМИ сообщили, что автором того самого письма была первая жена Томаса Маркла — старшего и мать Томаса-младшего Розлин Лавлесс, которая умерла в 2024 году. В письме, которое она направила в лондонскую полицию, женщина написала, что ее бывший супруг признался ей, что имел половую связь с несовершеннолетними на Филиппинах. Женщина попросила донести информацию до Меган.

Интересно При жизни Лавлесс признавалась, что во время брака с Марклом терпела от него абьюз и что он был плохим отцом своим детям. Тем не менее после развода супругов Томас-младший и Саманта остались с отцом.

После этого таблоид The Sun опубликовал содержание довольно резкого письма Меган Маркл отцу в декабре 2025 года. В нем герцогиня заявила, что она в курсе тайны Томаса, что он никогда не увидит Арчи и Лилибет и что это последнее письмо к нему. К слову, Маркл-старший это подтвердил, однако он не помнил, что было в этом письме, так как мужчина был под действием обезболивающих и у него развивается деменция. В сети появилось видео, где он в больничной палате уже без ноги получает послание. «Я помню, что получил письмо, но больше ничего не помню. Я рад, что люди увидят видео. Мне нечего скрывать», — заявил Маркл в интервью Mail of Sunday. Виновен или нет — что будет дальше? На данный момент филиппинская полиция ведет расследование и проводит экспертизу найденных материалов. Никаких обвинений в адрес Маркла-старшего не предъявляли, также его не вызывали на допросы и не задерживали. Результат расследования обещали дать через неделю после тщательного изучения дела. В эти самые дни Меган с детьми покинула Великобританию, куда они вместе с Гарри переехали, чтобы Арчи и Лилибет получали британское образование, чтобы провести каникулы. Вероятно, они приехали в свой дом в Монтесито. Британская королевская семья пока никак не отреагировала на новости. Перед самым приездом семьи принца Гарри в Лондон король Карл III подчеркнул, что его сын с супругой живут в Великобритании исключительно как частные лица, а не как работающие роялс. «Мегзит» случился в марте 2020 года — в этот момент Гарри и Меган сложили с себя основные королевские обязанности и стали финансово независимыми.