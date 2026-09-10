Наследный принц пропал на похоронах короля Норвегии

Наследный принц Дании Кристиан внезапно покинул похороны норвежского короля Харальда V, после чего его отсутствие заметили на мероприятиях с участием датской королевской семьи, сообщила норвежская газета Dagbladet .

Кристиан присутствовал на церемонии прощания в кафедральном соборе Осло, а затем отправился в часовню замка Акерсхус, где для приглашенных гостей провели закрытую церемонию. После этого принц перестал появляться на публике.

«После церемонии в церкви прощание продолжилось в замке Акерсхус, где состоялась церемония для приглашенных гостей. Кронпринца засняли на видео, когда он входил, но после церемонии никто его не видел», — отметили журналисты.

Отсутствие наследника заметили, когда король Дании Фредерик X и королева Мария направились на корабль, который должен был доставить их обратно в Осло. К этому моменту Кристиана рядом с ними уже не было.

Позднее датская газета Ekstra Bladet сообщила причину его отъезда. Принцу пришлось срочно вернуться в Данию, чтобы временно исполнять обязанности регента на время пребывания короля за границей.

Харальд V скончался 28 августа из-за последствий тяжелой бактериальной инфекции в возрасте 89 лет.