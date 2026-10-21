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    «Достаточно драмы». Принц Гарри заявил о желании помириться с королевской семьей

    Принц Гарри заявил о желании отпустить прошлое и помириться с королевской семьей

    Фото: РИА «Новости»

    Британский принц Гарри признался, что хотел бы помириться с членами королевской семьи. Об этом он заявил в интервью журналу GQ.

    По его словам, учитывая все, что сейчас происходит в мире, самое важное — это примирение.

    «Шрамы остаются навсегда. Но то, как вы воспринимаете произошедшее и как к нему относитесь, а также ваша способность отпустить прошлое — это то, к чему я призвал бы каждого», — сказал герцог Сассекский.

    Он добавил, что в мире и в жизни людей и без того достаточно драмы. Поэтому так важно не сохранять конфликты внутри семьи. При этом младший сын короля Великобритании Карла III добавил, что некоторые люди не хотели, чтобы они помирились.

    В 2020 году герцоги Сассекские покинули королевство, отказавшись от выполнения церемониальных обязанностей из-за конфликта с королевской семьей. Спустя шесть лет они вернулись. Принц Уильям не обрадовался возвращению младшего брата и его жены, актрисы Меган Маркл.

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