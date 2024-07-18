Орбан положительно оценил продвижение мирной инициативы по Украине

Орбан заявил о хорошем продвижении своей мирной инициативы по Украине

Созданная Венгрией мирная инициатива по Украине идет по плану. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Его заявление транслировал YouTube-канал Evening Standard.

Орбан подчеркнул, что доволен всеми достижениями про продвижению своей идеи.

«Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Европейский союз — это не исполнитель внешней политики США», — заявил венгерский премьер.

После того, как Венгрия заняла пост председателя в Евросоюзе, Орбан поехал с официальным визитом сначала в Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а потом в Москву — на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Подводя итог двух встреч, Орбан признался, что противоборствующие стороны занимают очень полярные позиции, поэтому необходимо сделать большое количество шагов для завершения конфликта.

Третьей точкой мирной миссии Орбана стал Пекин, где политик встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Из Китая глава правительства Венгрии отправился в Вашингтон на саммит НАТО для встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По словам Орбана, он получил обещание, что в случае победы на президентских выборов Трамп готов стать посредником для примирения России и Украины.

Результаты своего турне Орбан изложил в письме лидерам ЕС, в котором призвал их вместе выступить с мирной инициативой, не дожидаясь США. К этой инициативе отнеслись прохладно.

Европейские чиновники заявили, что Орбан не имел права говорить от лица всего ЕС, а действовал по собственной инициативе. В результате Еврокомиссия отказалась от посещения Будапешта, а Европарламент призвал лишить Венгрию права голоса при принятии важных решений.