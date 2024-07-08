Орбан прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Пекин, чтобы провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваши в интервью агентству MTI.

«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. В течение дня Виктор Орбан встретится с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал он.

Также Орбан поделился в соцсети Х фотографией из аэропорта. Снимок он подписал — «Миссия мира 3.0. Пекин».

В минувшую пятницу премьер-министр находился в Москве и провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. До этого Орбан побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предложение о временном прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией в Киеве отвергли.

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