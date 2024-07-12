Трамп пообещал Орбану при переизбрании урегулировать конфликт на Украине

Орбан: Трамп на посту президента США сможет урегулировать ситуацию на Украине

Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency
Фото: Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-лидер США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом сможет урегулировать украинский кризис. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

Европейский политик встретился с бывшим президентом США в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида и побеседовал о возможности урегулировать конфликт на Украине.

«Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» — отметил Орбан.

Премьер назвал беседу с Трампом «миротворческой миссией 5.0», напомнив о своих поездках в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. В американской столице он провел переговоры на полях саммита НАТО с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Орбан высказал мнение, что сейчас шансы на урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем увеличились. По данным информационного агентства DPA, венгерский премьер обратился к лидерам ЕС и призвал их взять на себя инициативу по началу переговоров и установлению перемирия.

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