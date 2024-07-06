Орбан рассказал о трех вопросах на переговорах с Путиным

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал ему три вопроса, касающиеся конфликта на Украине и архитектуры безопасности Европы. Об этом Орбан рассказал в интервью швейцарскому Die Weltwoche .

«Моей целью было задать вопросы напрямую. И по сути, их было три», — сказал он.

В первую очередь Орбан спросил о том, что Путин думает об имеющихся сценариях мирных переговоров по Украине.

Кроме того Орбан задал вопрос о возможности прекращения огня до факта начала переговоров, на что российский лидер заявил, что такое развитие событий маловероятно.

Также премьера Венгрии интересовало, есть ли у Путина план того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы. На это президент РФ ответил, что у России есть «детальный план» того, как могли бы развиваться отношения с Западом.

Венгерский премьер встретился с Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. В ходе разговора российский лидер назвал уход ВСУ из новых регионов условием для переговоров с Украиной.