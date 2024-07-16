Венгрию призвали лишить права голоса в Евросоюзе после «путешествий» Орбана

Депутаты Европарламента призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС

Фото: РИА «Новости»

Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Поводом для этого послужили поездки премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на письмо 63 депутатов.

Письмо подписали в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и президент ЕП Роберта Метсоле.

«Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай», — указали в документе.

Орбан посетил Москву в начале июля, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Спустя несколько дней премьер Венгрии отправился в Пекин. Также он побывал на Украине и в Соединенных Штатах. После этих визитов Орбан передал лидерам стран — членов ЕС предложения по решению украинского конфликта.

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