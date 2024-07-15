Орбан направил лидерам ЕС предложения по миру на Украине

Орбан направил лидерам ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передал главам государств-лидеров Евросоюза предложения по урегулированию конфликта на Украине после визитов в Россию, на Украину и в США. Об этом на пресс-конференции сообщил советник венгерского лидера Балаж Орбан, его слова привел ТАСС.

«Премьер-министр в письменной форме известил лидеров Европейского совета  об итогах первого этапа переговоров, предложениях Венгрии и мирной миссии», — сказал он.

Балаж Орбан отметил, что на столе у каждого премьер-министра Евросоюза сейчас находится план по установлению мира на Украине.

«Призываем страны ЕС поменять политический курс, если они стремятся к урегулированию конфликта на Украине и хотят иметь решающий голос в мирном процессе», — добавил советник венгерского премьер-министра.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия для начала переговоров между Россией и Украиной.

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