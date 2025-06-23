ООН обвинила Израиль в нарушении международного гуманитарного права

Израиль нарушил международное гуманитарное право, убив иранских ученых-атомщиков. На это указали в Миссии ООН по установлению фактов в Иране.

«Правительство Израиля заявляет, что нацелено на военные цели. Однако некоторые нападения, включая удар по штаб-квартире государственного телерадиовещательного агентства Ирана (IRIB), в результате которого, как сообщается, погибли три человека, и целенаправленное убийство ученых, по-видимому, были совершены в нарушение принципа проведения различий в соответствии с международным гуманитарным правом», — сказано в документе.

В ночь на 13 июня израильская армия начала масштабную операцию «Восходящий лев». ВВС атаковали военные объекты и объекты ядерной программы Ирана. В Тегеране и других районах страны погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Среди них — глава Генштаба Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции.

В Израиле жители готовятся к «затяжной войне», о которой заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В супермаркетах люди массово покупают продукты и товары первой необходимости. Новый раунд переговоров Ирана и США сорвался из-за атаки ЦАХАЛ.

Затем в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана: в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон объяснил, что целью атак было уничтожение или значительное ослабление иранской ядерной программы. В МИД России напомнили о праве Ирана на самооборону.

Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удар по военным базам США в Катаре. Очевидцы рассказали о взрывах, раздавшихся над Дохой. Средства ПВО также активировали на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Солдатам отдали приказ укрыться в бункере.