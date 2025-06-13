Новый раунд переговоров Ирана и США сорвался из-за атаки ЦАХАЛ

Шестой раунд переговоров Ирана и Соединенных Штатов отменят в связи с массированным ударом Израиля по иранской территории. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди, его процитировало РИА «Новости» .

Депутат высказал мнение, что встреча дипломатов не состоится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

ЦАХАЛ в ночь на 13 июня атаковал ядерные объекты на территории Ирана. В результате погибли высокопоставленные военные и ученые ядерщики, пострадали более 50 человек. Израильский генерал Эффи Дефрин рассказал, что ЦАХАЛ задействовал 200 самолетов, которые выпустили свыше 330 боеприпасов.

Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи пообещал жестко ответить на удар. Позже иранские военные выпустили по Израилю более 100 беспилотников.