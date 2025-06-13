Новый раунд переговоров Ирана и США сорвался из-за атаки ЦАХАЛ

Шестой раунд переговоров Ирана и Соединенных Штатов отменят в связи с массированным ударом Израиля по иранской территории. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди, его процитировало РИА «Новости».
Депутат высказал мнение, что встреча дипломатов не состоится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
ЦАХАЛ в ночь на 13 июня атаковал ядерные объекты на территории Ирана. В результате погибли высокопоставленные военные и ученые ядерщики, пострадали более 50 человек. Израильский генерал Эффи Дефрин рассказал, что ЦАХАЛ задействовал 200 самолетов, которые выпустили свыше 330 боеприпасов.