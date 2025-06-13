Израильтяне начали готовиться к «затяжной войне»

В Израиле местные жители активно готовятся к «затяжной войне», о которой объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В супермаркетах люди скупают продукты и товары первой необходимости, сообщил Telegram-канал «Абзац» .

Кадры из местных магазинов быстро распространяются в интернете. На них видно, что полки местных супермаркетов полупусты.

«Пустые полки и паника», — написали авторы публикации.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам в Иране, чтобы подорвать его ядерную программу. Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько времени, сколько потребуется.

В результате израильской атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков. Около 50 человек пострадали. Как сообщили «Известия», в результате израильской атаки в столице Ирана разрушилось здание.

Иран принял оборонные меры в ответ на атаки Израиля и выпустил более 100 дронов.