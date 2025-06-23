В МИД России напомнили о праве Ирана на самооборону

Замглавы МИД Рябков: Иран имеет право на самооборону в сложившейся ситуации

Иран имеет право на самооборону в текущей ситуации — это абсолютно легитимно. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, чьи слова привел ТАСС .

Дипломат выступил на полях XI Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Мы исходим из того, что Исламская Республика Иран в сложившейся ситуации действует в рамках реализации права на самооборону, это абсолютно легитимная и правильная подача», — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что России и Иран взаимодействуют по многим направлениям, стратегическое партнерство с исламским государством нерушимо.

Силовой ответ Ирана на атаки США может последовать в ближайшие пару дней, сообщили СМИ со ссылкой на американских чиновников.