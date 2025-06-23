Иран выпустил ракеты по американским военным базам в Катаре

Reuters: Иран ударил по базам США в Катаре, выпустив 6 баллистических ракет

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по военным базам США в Катаре. Об этом сообщило агентство Reuters .

Репортер Axios и бывший офицер Армии обороны Израиля Барак Равид заявил, что всего Иран выпустил шесть баллистических ракет.

Очевидцы рассказали о взрывах, раздавшихся над Дохой. В городе работает ПВО.

По словам источника агентства, средства противовоздушной обороны также активировали на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Солдатам отдали приказ укрыться в бункере.

Агентство Tasnim заявило о начале ракетной операции «Хорошая весть о победе», которая направлена против американских военных баз в регионе.

Вечером 23 июня Катар заявил о временном закрытии воздушного пространства для безопасности местных жителей и приезжих. По версии СМИ, целью удара со стороны Ирана может стать авиабаза Аль-Удейд.