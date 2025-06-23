В Белом доме заявили, что ядерная инфраструктура Ирана уничтожена

«Мы уверены, да, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены, как и заявил президент в своем обращении в субботу вечером. У нас высокая степень уверенности в том, что именно там, где были нанесены удары, и хранился обогащенный уран», — сказала она в эфире телеканала ABC.

По ее словам, президент не дал бы команду на атаку, если бы не был полностью уверен. Операция США против иранских ядерных объектов стала «оглушительным успехом». Это признают как американские официальные лица, так и их союзники, включая Израиль, подчеркнула Левитт.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана: в Натанзе, Фордо и Исфахане. В Вашингтоне заявили, что целью атаки было уничтожить или значительно ослабить иранскую ядерную программу. Президент Дональд Трамп предупредил Иран: либо страна прекратит конфликт, либо ее ждут гораздо более серьезные последствия.

При этом США не воюют с Ираном, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. Трамп все еще стремится к мирному разрешению конфликта с Ираном через дипломатию, сообщил RT.