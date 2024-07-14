Кеннеди-младший обратился к жителям США после покушения на Трампа

Кандидат в лидеры США Кеннеди-младший призвал объединиться в молитве за Трампа

Michael Kappeler/dpa
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Американцам следует объединиться в молитве за пережившего покушение политика-республиканца Дональда Трампа. Об этом заявил племянник убитого президента Джона Кеннеди, кандидат в лидеры США Роберт Кеннеди-младший в соцсети Х.

Он призвал граждан отказаться от любого насилия и помолиться за Трампа и его семью.

«Настало время для каждого американца, который любит нашу страну, отступить от раскола», — отметил Кеннеди-младший.

Житель Пенсильвании открыл стрельбу на митинге Трампа в Батлере. Мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил двух зрителей. Одна из пуль задела ухо выступавшего с речью Трампа, его жизни ничего не угрожает. Силовики ликвидировали стрелка, ФБР выясняет мотивы покушения.

По информации телеканала NBC News, преступник не имел никаких связей с другими странами. В New York Post сообщили, что 20-летний житель США стрелял с крыши предприятия, расположенного примерно в 100 метрах от сцены.

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